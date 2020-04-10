Морські піхотинці на швидкісних катерах відпрацювали штурм узбережжя, захопленого ворогом

В акваторії Чорного моря за допомогою судна «Шостка» забезпечено висадку підрозділів морської піхоти.

Отримавши відповідне завдання, «Шостка» здійснила перехід морем в заданий район Чорного моря. Екіпажем судна було організовано висадку особового складу десанту, який доставили на необладнаний берег десантно-висадковими засобами — швидкісними катерами типу «Willard». Захід відбувся відповідно до плану бойової підготовки ВМС ЗС України.

Про це пише Міністерство оборони з посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Командування ВМС.

Окрім того, під час переходу, команда допоміжного судна забезпечення «Шостка» вдосконалила морські навички. Особовий склад виконав низку судових бойових навчань, серед яких організація протипідводнодиверсійної оборони судна на незахищеному рейді, з бойовою стрільбою зі стрілецької зброї по рухомим цілям.

— Постійна готовність до виходу в море — є одним з наших головних завдань, тому ми щоденно вдосконалюємо свої вміння та навички. Команда — це не лише список особового складу, це живий організм, який вдихає в наше судно життя. Ми завжди готові до виконання завдань за призначенням, — зазначив командир судна «Шостка» капітан-лейтенант Кирило Степанчук.

Поставлені завдання моряки виконали успішно, що дало змогу морським піхотинцям здійснити висадку на узбережжя та взяти під контроль ділянку місцевості, знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника, забезпечивши просування основних сил.