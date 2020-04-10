Думка британських журналістів: українця Андрія Ярмоленка треба зберегти у складі футбольного клубу “Вест Хем”

На думку британського видання, Моєсу не варто розлучатися з атакуючим півзахисником збірної України Андрієм Ярмоленком.

“Він довгий час боровся з травмами… Але коли він грав, доводив на ділі, що здатний забивати і створювати моменти для партнерів. Тому Ярмоленка варто зберегти в команді”, – зазначається у повідомленні.

Чинна угода Андрія з лондонським клубом розрахована до літа 2022 року.