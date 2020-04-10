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Думка британських журналістів: українця Андрія Ярмоленка треба зберегти у складі футбольного клубу “Вест Хем”

Дата: 10.04.2020
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Журналісти Football.London проаналізували, кого з гравців англійського футбольного клубу клубу “Вест Хем” головний тренер команди Девід Моєс може позбутися найближчого трансферного вікна.

 На думку британського видання, Моєсу не варто розлучатися з атакуючим півзахисником збірної України Андрієм Ярмоленком.

“Він довгий час боровся з травмами… Але коли він грав, доводив на ділі, що здатний забивати і створювати моменти для партнерів. Тому Ярмоленка варто зберегти в команді”, – зазначається у повідомленні.

Чинна угода Андрія з лондонським клубом розрахована до літа 2022 року.

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