Новенькі французькі вертольоти розпочали патрулювання українських кордонів

Гелікоптери Airbus Helicopter H–125, які ДПСУ отримала на початку 2020 року, прибули до прикордоння.

Про це повідомляється у пресцентрі Державної прикордонної служби України.

Гвинтокрили наразі використовуються для навчання льотного складу та технічного персоналу Одеської та Харківської авіаескадрилей.

Льотним складом ескадрилей проводяться наземні тренування, перевірка теоретичних знань та виконання навчально-тренувальних польотів на нових вертольотах.

Ці польоти відбуватимуться в тому числі й біля держрубежу, тому прикордонники одночасно будуть здійснювати повітряний моніторинг кордону.

Нагадаємо, що у рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки.

З них ДПСУ отримає 24 нових вертольоти.

Airbus Helicopters H125

Легкий однодвигунний універсальний вертоліт. За високу швидкість, маневреність і компактні розміри повітряне судно отримало прізвисько Écureuil – «Білка».

Вертоліт був створений французькою компанією Aérospatial. Пізніше державний концерн став частиною Eurocopter, який, своєю чергою, влився в Airbus.

Після перейменування Eurocopter в Airbus Helicopters AS350 отримав нове ім’я – H125.

Затребуваність Airbus Helicopters H125 пов’язана з надійністю, величезним запасом потужності, високою функціональністю й економічністю, які забезпечуються технічними характеристиками.

Місткість: 1 пілот + 5/6 пасажирів

Максимальна швидкість: 287 км / год

Максимальна крейсерська швидкість: 251 км / год

Дальність польоту без дозаправки: 631 км

Діаметр несучого гвинта: 10,7 м

Висота: 3,34 м

Довжина: 12,94 м

Маса порожнього вертольота: 1174 кг

Вантажопідйомність: 1400 кг

Вертоліт оснащується турбовальним двигуном Turbomeca Arriel 2D. Максимальна злітна потужність силової установки досягає 847 л.с. при вазі 109 кг.

Поєднання потужності й невеликої ваги двигуна забезпечує високу функціональність і прийнятну вартість експлуатації вертольота.

Несучий гвинт має три лопаті та оснащений автоматом перекосу Starflex. Деталі несучого і рульового гвинтів виконані з композитних матеріалів, які мають високу міцність, невелику вагу і стійкістю до корозії.

У тому числі завдяки цьому, вертоліт зберігає стабільність на екстремальних висотах.

Вертольоту належить світовий рекорд: у 2005 році льотчик-випробувач компанії Eurocopter Дідьє Дельсаль на цьому повітряному судні здійснив зліт і посадку на Евересті на висоті 8850 метрів.

Головна сфера використання Airbus Helicopters H125 – пасажирські перевезення та авіаційні роботи.

Повітряне судно підходить для патрулювання вулиць і територій, транспортування груп швидкого реагування, координації силових і рятувальних операцій з повітря.

Багатофункціональність і універсальність Airbus Helicopters H125 обумовлена ​​різними модифікаціями цієї гвинтокрилої машини. Існує більше двох десятків варіантів H125, або AS350.