Майстриня з Черкас “залишається вдома” і перетворює усю свою оселю на суцільну “писанку”

Розмалювати за час вимушеного карантину всю свою міську оселю народними орнаментами пообіцяла собі і друзям відома майстриня з Черкас.

Заслужену майстриню, художницю-керамістку з Черкас Ольгу Отнякіну-Бердник знають далеко за межами рідного міста. ЇЇ «диво-звірі», ліплені з глини, випалені у печі й розмальовані вручну, роз’їхалися по приватних колекціях кількох материків. Вони ставали символами днів України в Польщі й Німеччині, ними оздоблювали окрему виставку в музеї міста Берн, фактичної столиці Швейцарії, а представники українських дипломатичних та культурних місій люблять дарувати послам і високопосадовцям інших країн цю кераміку, як міні-символи української культури.

Починалося незвичне захоплення черкащанки з того, що наприкінці 1980-х років вона знайшла у бібліотеці малюнки двох глиняних фігурок древніх драконів, знайдених в Україні під час археологічних розкопок. Вирішила їх відтворити – і ці дракони стали початком її справжньої слави…

Нині світ охопила пандемія, яка розпочалася з Країни Драконів – Китаю. Малюнки черкащанки на меблях власної оселі наразі рятують лише її внутрішній світ, але мають всі перспективи «заразити» й інших прагненням через мистецтво повернути стурбованим і стомленим людям потяг до мистецтва. Майстриня щиро переконана: як і завжди, світ врятує краса…

Андрій КРАВЕЦЬ