﻿

З архівів Європи: «рицарський» прапор Хмельницького і штурм Чигирина… бойовими верблюдами

Дата: 08.04.2020
Автор:

Загадковий козацький прапор 1655 року має зображення руки з мечем...

Киянин, доктор історичних наук Тарас Чухліб, відомий дослідник козаччини, продовжує радувати шанувальників української історії вражаючими знахідками, пише “Козацький Край”. Цього разу – мова про архівні записи і унікальне фото бойового козацького прапора. В обох випадках мова йде про XVII століття.

 У Військовому музеї шведського Стокгольма зберігається козацький прапор часів Богдана Хмельницького. Звичні оку елементи малинового козацького знамена з білим хрестом поєднані із зображенням руки, яка тримає меч.

“Рука з мечем на козацькому прапорі 1655 року, очевидно, символізує прагнення українського козацтва на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким відродити князівську державу Русь та є символом вірності військовій рицарській справі, – коментує Тарас Чухліб. – За легендою, саме меч було викарбувано на монеті самого Богдана. “Рука з мечем”, як елемент ПОГОНІ РУСЬКОЇ, присутня і на князівсько-гетьманській печатці сина великого Богдана – Юрія Хмельницького… ”

Як відомо, першою столицею козацької України було славне місто Чигирин. Статус столиці Чигирин зберіг і після смерті Хмельницького. Неодноразово місто хотіли завоювати ворожі війська, але козаки вміли оборонятися. Тоді турки застосували для штурму дивовижних для України тварин…

“Цікаво, що у 1678 році під час довгочасної облоги міста великий візир Османської імперії Кара Мустафа використав для захоплення Чигирина близько 5 000 бойових та “тяглових” верблюдів! При цьому самого турецького війська нараховувалося до 115 000 вояків, – ділиться своїми дослідженнями історик Чухліб. – А невдовзі, у 1683 році, османи на чолі з тим же Кара Мустафою штурмували Відень за допомогою “непереможного верблюжого війська”, яке перед тим встигло побувати під українським Чигирином”.

Олександр БРАВАДА

Старовинне зображення передає вигляд османського вершника еа верблюді. Такі штурмували древній Чигирин...

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру