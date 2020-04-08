З архівів Європи: «рицарський» прапор Хмельницького і штурм Чигирина… бойовими верблюдами

Киянин, доктор історичних наук Тарас Чухліб, відомий дослідник козаччини, продовжує радувати шанувальників української історії вражаючими знахідками, пише “Козацький Край”. Цього разу – мова про архівні записи і унікальне фото бойового козацького прапора. В обох випадках мова йде про XVII століття.

У Військовому музеї шведського Стокгольма зберігається козацький прапор часів Богдана Хмельницького. Звичні оку елементи малинового козацького знамена з білим хрестом поєднані із зображенням руки, яка тримає меч.

“Рука з мечем на козацькому прапорі 1655 року, очевидно, символізує прагнення українського козацтва на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким відродити князівську державу Русь та є символом вірності військовій рицарській справі, – коментує Тарас Чухліб. – За легендою, саме меч було викарбувано на монеті самого Богдана. “Рука з мечем”, як елемент ПОГОНІ РУСЬКОЇ, присутня і на князівсько-гетьманській печатці сина великого Богдана – Юрія Хмельницького… ”

Як відомо, першою столицею козацької України було славне місто Чигирин. Статус столиці Чигирин зберіг і після смерті Хмельницького. Неодноразово місто хотіли завоювати ворожі війська, але козаки вміли оборонятися. Тоді турки застосували для штурму дивовижних для України тварин…

“Цікаво, що у 1678 році під час довгочасної облоги міста великий візир Османської імперії Кара Мустафа використав для захоплення Чигирина близько 5 000 бойових та “тяглових” верблюдів! При цьому самого турецького війська нараховувалося до 115 000 вояків, – ділиться своїми дослідженнями історик Чухліб. – А невдовзі, у 1683 році, османи на чолі з тим же Кара Мустафою штурмували Відень за допомогою “непереможного верблюжого війська”, яке перед тим встигло побувати під українським Чигирином”.

Олександр БРАВАДА