“Холодноярці” на Донбасі збили ворожого квадрокоптера, начиненого вибухівкою

Українські військові 93-ї бригади «Холодний Яр» знешкодили дрон бойовиків з вибухівкою.

Про це повідомляють у 93-й окремій механізованій бригаді.

Повідомляється, що до квадрокоптера DJI Mavic Pro терористи приладнали механізм скидання саморобної вибухівки.

Кустарний снаряд був невеликим, начинений дрібними уламками, здатними наносити важкі поранення.

За даними, які вдалося зчитати з дрона, він використовувався російськими окупантами з грудня 2017 року.

«Але у зв’язку його моральним старінням терористи, вочевидь, вирішили переобладнати його з розвідувального дрону на “ударний”», — повідомляють у бригаді.

«Коли надвечір цей квадрокоптер на малій висоті завис над нашим ВОПом, холодноярці швидко помітили та підбили його автоматною чергою. Тож, підступним планам ворога здійснитися не вдалося», — розповідають історію збиття.

Відзначається, що зараз дані з автопілота дрону продовжують вивчати.