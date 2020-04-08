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“Холодноярці” на Донбасі збили ворожого квадрокоптера, начиненого вибухівкою

Дата: 08.04.2020
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Збитий квадрокоптер. Не виключено, що після ремонту українці "повернуть" його - ворогам на голови...

Українські військові 93-ї бригади «Холодний Яр» знешкодили дрон бойовиків з вибухівкою.

Про це повідомляють у 93-й окремій механізованій бригаді.

Повідомляється, що до квадрокоптера DJI Mavic Pro терористи приладнали механізм скидання саморобної вибухівки.

Кустарний снаряд був невеликим, начинений дрібними уламками, здатними наносити важкі поранення.

За даними, які вдалося зчитати з дрона, він використовувався російськими окупантами з грудня 2017 року.

«Але у зв’язку його моральним старінням терористи, вочевидь, вирішили переобладнати його з розвідувального дрону на “ударний”», — повідомляють у бригаді.

Відзначається, що зараз дані з автопілота дрону продовжують вивчати.

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