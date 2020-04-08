Артилеристи ЗСУ відпрацьовують нанесення ударів з надпотужних “Піонів”

До 2 травня проходить злагодження 4-го самохідного артилерійського дивізіону, котрий входить до складу 43-ї окремої артилерійської бригади.

На військовому полігоні проходить злагодження артилерійського дивізіону з самохідними 203-мм гарматами 2С7 «Піон». Тренування проходить по розпорядженню командувача ракетних військ і артилерії Горбильова В’ячеслава, повідомляють Патріоти України з посиланням на УМП.

Офіцери-інструктори військової частини виступають в ролі спостерігачів, контролерів, тренерів та надають повноцінну допомогу в злагодженні особового складу дивізіону.