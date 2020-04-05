Поліція і прикордонники затримали посібника окупантів, який 5 років переховувався у Росії

У 2014 році житель Дружківки ніс службу на блокпості незаконних збройних формувань. Щоб уникнути покарання, після звільнення міста найманець виїхав до держави-агресора. По поверненню додому чоловіка затримано та повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прес-центр МВС України.

Учасника НЗФ виявили співробітники Дружківського відділення поліції та оперативно-пошукового відділу з місцем дислокації населений пункт Краматорськ управління оперативно-розшукової діяльності Східно-регіонального управління Держприкордонслужби України.

Встановлено, що 38-річний дружківчанин протягом останніх п’яти років переховувався на території РФ.

На цей час оперативники вже задокументували його причетність до бойовиків і зібрали всю необхідну доказову базу.

Слідство встановило, що в 2014 році озброєний мешканець Дружківки разом із спільниками здійснював незаконну фільтрацію на блокпості на виїзді з міста. В його безпосередні обов’язки входило обстеження транспорту, перевірка документів і багажу громадян.

Одразу після звільнення міста від бойовиків чоловік втік до РФ. Втомившись від переховувань і сподіваючись на безкарність, втікач повернувся наприкінці 2019 року.

Під процесуальним керівництвом прокуратури учаснику НЗФ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, шанс звільнитися від покарання за участь у незаконних збройних формуваннях можна отримати, добровільно здавшись правоохоронцям. Телефонуйте 102.