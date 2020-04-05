“Корсар”, “Стугна”, “Амулет”… Фахівці бригади “Холодний Яр” готують протитанкові резерви у піхотних підрозділах на передовій

Бійці 93-ї бригади готовлять протитанкові резерви у піхотних підрозділах. Про це повідомляється на сторінці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Бійці бригади провели інструктаж піхотинцям, які знаходяться на передовій. Фахівці з протитанкової зброї повинні підняти бойові вміння піхотинців.

«У бригаді є достатньо високоточної сучасної протитанкової зброї, а також фахівців», — повідомили у бригаді.

«Радянські норми витрат БК, коли снарядами буквально засипали ворога, при чому неприцільно, відходять у минуле. Wе – велика розкіш. Майбутнє – за високоточною зброєю і фахівцями, які вміють нею користуватися», – підкреслюють “Холодноярівці”.

Бійці показали ряд сучасного озброєння України.

Стугна-П

Український протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Розроблений київським конструкторським бюро «Луч».

Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

Амулет

ПТРК “Амулет” на шасі БРДМ-2 від КБ “ЛУЧ”.

Протитанковий ракетний комплекс «Амулет» використовує керовані ракети типу РК-2С (тандемно-кумулятивні) та РК-2ОФ (уламково-фугасні) аналогічні ПТРК «Стугна».

В ході модернізації на машину встановлюють нові радіостанції, новий тепловізійний приціл замість штатного ТКН-1С для нічного бачення, а також вітчизняна навігаційна система СН-3003Н “Базальт”.

Корсар

Український протитанковий ракетний комплекс розробки конструкторського бюро «Луч». Калібр: 107 мм.

Розробник комплексу — генконструктор КБ «Луч» Олег Коростельов. Випробування комплексу тривали в 2013 році, був прийнятий на озброєння ЗСУ в серпні 2017 року.

Дальність стрільби ПТРК — до 2.5 км, ракета, що летить по лазерному променю, керована.

Тренування проходили та з ПТРК «Метис» – радянський переносний протитанковий ракетний комплекс 2-го покоління. Був прийнятий на озброєння радянської армії у 1978 році.

9П148

Радянська бойова машина протитанкового комплексу «Конкурс».

9П148 створена на базі броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2.

Новатор

Спеціалізований броньований автомобіль СБА «Новатор» – це бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії “Українська Бронетехніка”.

СБА “Новатор” створено на базі посиленого шасі Ford F-550. Має довжину 6500 мм, ширину 2350 мм і висоту 2300 мм. Комплектується двигуном потужністю 300 к.с. з крутним моментом 1460 Нм.

Додатково продемонстровано квадроцикл на базі CF moto TRACKER.

На машину можливо встановлювати протиракетні комплекси, партія машин була передана українським силам ще у 2015 році.