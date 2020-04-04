Випробування нових українських крилатих ракет на Одещині супроводжується активізацією “роботи” авіації ЗСУ

Випробування та пуски українського комплексу крилатих ракет Р-360МЦ «Нептун» 2-4 квітня супроводжує активність військової авіації в Одесі.

Про це повідомляє одеське видання «Думська».

Близько обіду на військовий аеродром прибули Міністр оборони України Андрій Таран, Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, а також інші високопоставлені військові, котрі після відвідин бази ВМС ЗС України в Одесі відправились декількома гелікоптерами Мі-8МСБ та Мі-14ПС на Державний випробувальний полігон «Алібей» на півдні Одеської області.

Для забезпечення пусків у морі був обмежений район плавання в Чорному морі, що забезпечували кораблі та катери ВМС ЗС України, а в небі патрулювала пара прикордонних літаків DA40 Diamond, що вилетіли з аеродрому безпосередньо перед випробуваннями.

Окрім них була задіяна пара винищувачів Су-27М1 та Су-27УБМ, які чергують на Одещині та злетіли з аеродрому за декілька хвилин до старту «Нептуна».

Винищувачі злітали зі злітно-посадкової смуги одеського аеропорту одночасно парою, що як відмічає журналіст «Думської» є доволі рідкісною подією для Одеси.

Як і при попередніх пусках, винищувачі супроводжували крилаті ракети в ході польоту над водою та вели відеозапис.