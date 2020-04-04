Вийшов тизер повнометражного українського мультфільму “Гуллівер повертається”

Студія “Квартал 95″ та Gulliver Films презентували в Україні перший тизер повнометражного анімаційного фільму “Гуллівер повертається”.

Динамічне відео уперше знайомить глядачів з деякими героями, а саме – з подругою Гуллівера, красунею Марсі, веселим мишеням Пі та смішним охоронцем Стівеном. Персонажі мультфільму особисто презентують майбутню кіноісторію і себе в ній. Також саме Марсі уперше анонсує дату прем’єри мультфільму – в український прокат “Гуллівер повертається” вийде вже 24 грудня 2020 року.

За сюжетом нових пригод відомого героя, створеного Джонатаном Свіфтом, Гуллівер повертається в Ліліпутію. За час його відсутності в країні відбулися значні зміни. Запаморочливі веселі пригоди, погоні, випробування – ось з чим доведеться зустрітися мандрівникові та його друзям.

Нагадаємо, презентація повнометражного мультфільму (в міжнародному прокаті він має назву Gulliver Returns) нещодавно відбулася у Берліні, в рамках кінофестивалю Berlinale. Це перший український мультфільм, процес виробництва якого максимально відповідає стандартам компанії Disney.