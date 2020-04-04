Українські військові, які вирушають до Африки з миротворчою місією, отримали три щойно модернізовані вертольоти

Державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН” (ДП “АВІАКОН”) передало Командуванню Сухопутних військ ЗСУ три модернізовані гелікоптери Мі-8 МТВ-1.
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпром.
Реалізований на ДП “АВІАКОН” комплекс робіт з модернізації гелікоптерів передбачав розробку та впровадження в стислі терміни низки технічних та організаційних рішень.
Техніка призначена для виконання українськими військовими завдань в рамках миротворчої Місії ООН в одній з країн Африки.
“Тепер, з модернізованими вертольотами, наші військові зможуть вчасно провести ротацію техніки та особового складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН”, – повідомив директор підприємства Ігор Марченко.