Українські військові, які вирушають до Африки з миротворчою місією, отримали три щойно модернізовані вертольоти

Державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН” (ДП “АВІАКОН”) передало Командуванню Сухопутних військ ЗСУ три модернізовані гелікоптери Мі-8 МТВ-1.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпром.

Реалізований на ДП “АВІАКОН” комплекс робіт з модернізації гелікоптерів передбачав розробку та впровадження в стислі терміни низки технічних та організаційних рішень.

Техніка призначена для виконання українськими військовими завдань в рамках миротворчої Місії ООН в одній з країн Африки.

“Тепер, з модернізованими вертольотами, наші військові зможуть вчасно провести ротацію техніки та особового складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН”, – повідомив директор підприємства Ігор Марченко.

ДП “Конотопський авіаремонтний завод САВІАКОН” спеціалізується на капітально-відновлювальному ремонті, переобладнанні та модернізації вертольотів Мі-2, Мі-8, Мі-17, Мі-24, Мі-35 і Мі-26 всіх модифікацій та їх обладнання, має право на серійний ремонт та модернізацію вертольотів Мі-14. Наразі підприємство займається освоєнням ремонтів вертольотів К-27. Фахівці Державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН” (ДП “АВІАКОН”), що входить до складу державного концерну “Укроборонпром”, передав Командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України 4 модернізованих вертольоти Мі-8 МТВ-1.