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Протягом місяця військові ООС знищили 51 окупанта, ще 113 – поранено

Дата: 03.04.2020
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Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Як повідомляється на офіційній сторінці командування ООС  у Facebook, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий місяць (березень) склали:
загиблі – 51 окупант;
поранені та травмовані – 113 окупантів.

Також військовослужбовці Об’єднаних сил знищили десять одиниць техніки противника. Це, зокрема, міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат та чотири військові автомобілі.

Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу.

 

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