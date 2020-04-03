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Футболіст бельгійського “Брюгге” і Збірної України переконаний: карантин зробить наших спортсменів лише сильнішими

Дата: 03.04.2020
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 Український захисник бельгійського “Брюгге” Едуард Соболь поділився думками з приводу перенесення чемпіонату Європи на наступний рік, повідомляє сайт Sportanalytic.com.

“Я думаю, що всі хлопці дуже чекали фінального турніру і дуже хотіли зіграти на Євро. Але в ситуації, що склалася, напевно, перенести чемпіонат було правильним рішенням, щоб швидше зупинити цю пандемію. Думаю, коли вірус відступить, у всіх уже будуть хороші емоції, і ми зможемо знову думати про Євро.

Зараз здоров’я на першому місці, а перенесення Євро, можливо, зробить нас у чомусь сильнішим, і ми зможемо додати за рік в деяких компонентах, на які вкажуть тренери збірної. Але вже і зараз можна сказати, що Андрій Шевченко провів великий обсяг роботи, з ним команда досягла прогресу і виконала головне завдання у відбірковому циклі”, – сказав Соболь.

Едуард, хоч і грає за бельгійський клуб “Брюгге”, проте входить до Національної Збірної України. Свого часу відзначився у розмові з російськими журналістами, прямо заявивши на їхнє питання, що більшість футболістів – патріоти України і допомагають своїй армії. І це – добре!..

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