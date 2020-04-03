64-річний львів’янин тріумфально завершив майже 750-кілометровий пробіг на честь 30-річчя українського прапора над ратушею…

У Львові 64-річний спортсмен-аматор Ярослав Козак завершив свій понад 700-кілометровий забіг дорогами області. І фінішував сьогодні, 3 квітня, на площі Ринок біля міської ратуші.

Після того, як офіційний фініш відбувся, Ярослав Козак піднявся на вежу Ратуші для того, щоби підняти Державний Прапор України. Адже якраз 30 років тому, 3 квітня 1990 року, у Львові депутати першого демократичного скликання Львівської міськради уперше підняли над містом синьо-жовте знамено. До слова, Ярослав Козак також був серед депутатів міськради того скликання.

Виконавши почесну місію з підняття прапора, спортсмен також передав директорці БО «Фундація підтримки медицини для військових» Надії Цюрі скриньку з коштами, зібраними під час пробігу. Після перерахунку та обліку через банківську установу всі кошти, які зібрав атлет, підуть на закупівлю засобів захисту для лікарів та медичного персоналу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Медичні маски, захисні костюми та антибактеріальні засоби потрібні для ефективної протидії вірусній загрозі COVID-19.

Відповідаючи на запитання журналістів, спортсмен Ярослав Козак повідомив, що пробіг дорогами Львівщини 747 кілометрів. Звісно, що карантинні заходи на території області внесли певні корективи у програму забігу. Втім, йому таки вдалося привернути увагу громадськості до проблем національного та патріотичного характеру. Нагадати суспільству, що в скрутні часи українці повинні гуртуватися навколо ідей державності.

АрміяInform