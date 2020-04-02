Великий сектор Чорного моря перекрито: Україна випробовує протикорабельні крилаті ракети “Нептун”

Сьогодні, 2 квітня 2020 року, на Одещині було здійснено черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 “Нептун”.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Пуски здійснюватимуться і в наступні два дні, 3-4 квітня з Державного випробувального полігона «Алібей» на півдні Одеської області.

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.

Більш детально про ракетний комплекс можна дізнатися за посиланням: РК-360 МЦ “Нептун”: склад комплексу та ТТХ