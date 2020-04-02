Український гурт THE HARDKISS презентував потужний кліп пісні про шанс для людства…

“Ця історія – про планету та природу, про те, який невитравний та жахливий слід ми залишаємо після себе. Перший куплет я написала, коли восени Київ накрив аномальний смог. Я подумала, який світ ми залишимо дітям, чого ми їх навчимо? У вирі останніх подій фраза з пісні ”народились сильними, а стали вразливими” знайшла новий сенс. Зараз ми отримали шанс зрозуміти себе. Тепер ми маємо час поміркувати й нарешті усвідомити – ми не боги. Природа сама дала нам “паузу” для цього. Натомість їй дуже просто позбутися нас, людства”, – розповідає фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна.

Як поділився режисер проникливого відео Мітті Місюра, знімальна команда знайшла найреалістичніші локації про історію-антиутопію, де не вщухає безконтрольний вогонь.

Згорілий ліс, який ми легко знайшли під Києвом – це наслідок, а хлопчик потім – надія. Чарівний сад у кожному з нас. Але шлях до нього складний, як сходження на найкрутішу гору, – розкриває ідею режисер.

“Коли світ поглинув хаос і ненависть, коли люди стали загрозою для світу та один для одного, – небо відмовилось чути людей. І тоді вони звернулися до Гори… Аби вона, мудра та висока, передала послання. І Гора погодилася. А Небо почуло і востаннє дало людству живої роси, загасило пожежі, наповнило ріки та змило ненависть. Востаннє”, – пояснює сенс пісні Юлія Саніна.

Текст і слова пісні ГОРА

Крок

Я стою за порогом

Тиха мантра на вустах (на вустах)

Крок

Як далеко до Бога

У задимлених містах

Йду на вершину

Дихає жаром Кіліманджаро

Приспів:

Говорить гора

Не знаєш ти меж

Куди ти біжиш, коли ти минеш

Говорить гора

Що хочеш проси

Дай з неба гора

Живої роси

Дім

Отруїли коріння

Отруїли свій сад (свій сад)

Дім

Безневинні і винні

Заглядають в небеса

Йдуть на вершину

Дихає жаром Кіліманджаро

Приспів.

До небес далеко нам

Створені безкрилими

До небес далеко нам

Створені безкрилими ми

Народились сильними

А стали вразливими ми

Приспів.

Говорить гора

Не знаєш ти меж

Куди ти біжиш, коли ти минеш

До тебе, гора, слова й голоси

Проси у небес

За нас попроси.