Українські миротворці оберігають спокій на “острові Афродіти” – Кіпрі

Нині військовослужбовці ЗС України виконують важливі й небезпечні завдання у дев’ятьох міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у восьми «гарячих точках» світу. Від України до складу миротворчих місій відряджені два військові контингенти і понад шістдесят представників національного персоналу. Вони виконують обов’язки в кількох місіях ООН. Одна з найстаріших подібних місій перебуває на острові Кіпр.

В Середземному морі є великий острів під назвою Кіпр. Його вважають туристичним раєм і називають островом богині краси й кохання Афродіти. За легендами вважається, що богиня, народжена з піни морської, вперше ступила на землю, населену людьми, саме на Кіпрі. Унікальне розташування Кіпру між трьома континентами: Європою, Азією і Африкою – визначило його клімат. Літо тут сухе і в міру спекотне, а зима тепла. Кіпрський клімат вважається одним із найздоровіших.

Але на Кіпрі вже майже 56 років триває воєнний конфлікт. Свого часу він був доволі активним і кривавим. Бойові дії тут давно не точаться, конфлікт «законсервувала» світова спільнота завдяки миротворчій місії ООН, проте до вирішення тут ще дуже далеко, і ніхто не знає, як конфлікт загасити.

Історія Кіпру налічує понад 9000 років. У різні часи ним володіли римляни, візантійці, французи, венеціанці, англійці. У 1878 році турки віддали Кіпр Великобританії в обмін на обіцяну їй допомогу в разі війни з Росією. У 1960-му Кіпр здобув незалежність.

Де-факто після подій 1974 року острів розділений на три частини: 57,6% території острова контролює влада Республіки Кіпр (населеної переважно етнічними греками), 36% – Турецька Республіка Північного Кіпру (населена здебільшого етнічними турками), 3,7% – ООН, 2,7% – Британські збройні сили. ТРПК визнала як незалежну державу тільки Туреччина.

Між зайнятою турецькими військами територією Кіпру і рештою частиною острова тягнеться так звана «зелена лінія» (або лінія Аттіла, буферна зона ООН) – це демаркаційна лінія, яка де-факто розділяє острів Кіпр на дві частини: грецьку (південну) і турецьку (північну). Перетинає столицю Кіпру Нікосію. Охороняє її контингент Збройних сил ООН з підтримання миру на Кіпрі UNFICYP (ЗСООНК).

Сьогодні зона простягається на 180 кмвід західної частини острова від району Піргос-Като на схід, майже до міста Фамагусти. Вона проходить центром старого міста Нікосії, поділяючи місто на південну і північну території. Ширина лінії – від 3,3 му центрі Нікосії до 7,4 кілометрівв селі Афіени. На території лінії розташовані 4 населені пункти: Пила, Афіени, Труллі і Денія.

4 березня 1964 року Радбез ООН одноголосно ухвалив резолюцію за номером 186, де рекомендує заснувати Збройні сили ООН з підтримання миру на Кіпрі UNFICYP (ЗСООНК). Сили приступили до здійснення операції 27 березня 1964 року. У червні 1964 року, коли закінчилось розгортання контингентів, миротворчі сили нараховували 6411 осіб.

Історія миротворчості на Кіпрі ділиться на два періоди: до і після збройних зіткнень 1974 року. Після греко-турецького конфлікту обов’язки ЗСООНК розширено.

З установленням із 16 серпня 1974-го припинення вогню оонівці стали стежити за його дотриманням і підтримувати режим буферної зони між позиціями кіпрської Національної гвардії й турецьких і кіпрсько-турецьких сил. Попри спокій, який загалом є на острові з 1974 року, UNFICYP фіксує у буферній зоні щороку в середньому близько 1000 випадків порушення режиму «тиші».

Не раз сили ООН на Кіпрі ставали «донором» для інших місій. Так, у жовтні 1973 року кілька миротворчих рот з Кіпру терміново перекинули повітрям у зону Суецького каналу для створення Других Надзвичайних збройних сил ООН. Їх відразу спрямували в район бойових дій.

Нині, за даними ООН, у складі місії на Кіпрі є 863 миротворці з 25 країн (743 військовослужбовців, 67 поліцейських, офіцерів штабу – 53), а також міжнародний і місцевий цивільний персонал.

Найбільша кількість миротворців відрядили: Великобританія – 259 осіб, Словаччина – 247, Аргентина – 242, Угорщина – 65, Сербія – 45.

Постійно серед миротворців ООН є і представники України. Це 1-2 військові спостерігачі й офіцери штабу. У складі місії ООН на Кіпрі є військовослужбовець ЗСУ. Крім нього, до складу міжнародної поліції ООН входять 9 представників Національної гвардії України.

Військова присутність Місії ООН поширюється на три сектори: 1-й, 2-й та 4-й. Сектор 3 припинив існування, коли Канада вийшла з UNFICYP у 1993 році, а територію розділили між 2 та 4 секторами.

Після скорочення міжнародних військ ООН у 2004 році ліквідовані стаціонарні спостережні пункти і пости, де несли службу миротворці в буферній зоні. Натомість створені автомобільні, піші, авіаційні і навіть велосипедні патрулі. Крім того, є 4 центральних підрозділи резерву, які розміщені в Охоронній зоні Об’єднаних Націй (UNPA) на околиці Нікосії. Цей мобільний резерв охороняє штаб і може забезпечити швидку реакцію на інциденти в буферній зоні. На його оснащенні є кілька бронетранспортерів.

До складу місії входить підрозділ військової поліції (FMPU), що контролює дотримання порядку і дисципліни в силах UNFICYP (згідно зі статусом Силової угоди (SOFA), FMPU має юрисдикцію щодо всіх військовослужбовців UNFICYP).

Також у складі місії – вертолітний підрозділ з Аргентини, який забезпечує цілодобове спостереження за буферною зоною й невідкладну допомогу. На його озброєнні три вертольоти, що базуються в міжнародному аеропорту Нікосія, закритому для цивільного повітряного руху.

У Силах ООН на Кіпрі є інженерний підрозділ (взвод Збройних сил Словаччини), з інженерної підтримки UNFICYP (обслуговування патрульних доріжок, таборів, баз патрулювання і спостережних пунктів у буферній зоні.

Щодо секторів:

Сектор 1 – найзахідніший «південноамериканський». Його зона відповідальності – це майже90 кілометрівбуферної зони. До його складу входять військові з Аргентини, Чилі, Парагваю і Бразилії. Штаб-квартира та командна рота сектору розташовані в таборі Сан-Мартін.

Сектор 2 – «британський», зона відповідальності британського контингенту з 1993 року, коли Канада вивела основний підрозділ з UNFICYP. Це30 кілометрівуздовж буферної зони, починаючи від східного кінця села Маммарі і закінчуючи в селі Каймаклі на сході Нікосії. Штаб-квартира розташована в казармі Wolseley всередині буферної зони біля західного краю венеціанських стін, що оточують старе місто Нікосії. Британський контингент також надає особовий склад мобільного резерву військових сил UNFICYP та штабу місії. Особовий склад сектору – миротворці з Великобританії, Австрії, Канади і Бангладеш.

Сектор 4 – «східноєвропейський», відповідальний словацький контингент –65 кілометрівуздовж буферної зони на східному узбережжі острова. Штаб-квартира – у Фамагусті, у таборі генерала Стефаника. Особовий склад – військові зі Словаччини, Угорщини, Сербії й України. До складу оперативного резерву (UNPA) входять національні контингенти місії, також з їх складу формується підрозділ військової поліції (FMPU).

Крім військової компоненти, у складі місії є Поліція ООН (UNPOL). Вона сприяє підтримці й відновленню правопорядку в буферній зоні та співпрацює з військовими та цивільними компонентами UNFICYP. Сприяє поверненню території буферної зони до мирного життя. У складі UNPOL – 67 поліцейських з 13 країн. Одне з найбільших представництв – українські гвардійці, яких є 9 осіб.

За 56 років існування Місії ООН на Кіпрі 186 миротворців віддали життя за встановлення миру на цьому острові.

Міжнародні сили ООН продовжують залишатися на острові задля спостереження за лініями припинення вогню, підтримки буферної зони, проведення гуманітарних акцій і надання підтримки місії доброї волі генерального секретаря ООН. На острові постійно підтримується і зберігається військовий статус-кво.

АрміяInform