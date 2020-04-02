“Українізовані” постери популяризують фільм “Зоряні війни”

Фільм “Зоряні війни: Скайуокер. Сходження” вже є у доступі на цифрових платформах, зокрема – на Apple TV+.

Компанія Disney оприлюднила фільм на цифрових платформах з-за світової пандемії коронавірусу раніше, аніж планувала – щоб спростити мільйонам прихильників фільму в усьому світі перебування вдома на карантині.

У свою чергу, «Козацький край» вирішив нагадати своїм читачам оригінальні «українізовані» постери фільму «Зоряні війни», автором яких є київський художник Андрій Єрмоленко.

Перегляньте ці чудові малюнки, посміхніться і тримайтеся!

Нехай в Україні і в світі все буде добре!