Російські спецслужби вчергове програли українським: затримано шпигуна, що намагався проникнути в ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила агента спецслужб Росії, який мав проникнути до однієї з бойових бригад Збройних сил України і передавати інформацію своїм кураторам у ФСБ. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

“Встановлено, що громадянин Російської Федерації у 2018 році потрапив у компрометуючу ситуацію та, перебуваючи під вартою, із застосуванням фізичного впливу та психологічного тиску, був завербований співробітниками ФСБ. Невдовзі, отримавши завдання влаштуватися на військову службу до української армії, агент ФСБ був переправлений кураторами на територію України. В обхід пункту пропуску він перетнув державний кордон і легалізувався як біженець”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що далі впродовж року чоловік намагався довідатись про якомога більше військових частин, які залучені до виконання бойових завдань у складі Об’єднаних сил. Для цього він відвідував різні регіони України, і територію Донецької та Луганської областей також. Агент намагався налагодити контакти з військовими підрозділами. Завдяки цьому він зібрав необхідні документи, частина з яких були підроблені, та посилався на нібито переслідування російськими правоохоронними органами, у 2019 році подав їх для прийняття на військову службу до однієї з бойових бригад Сухопутних військ Збройних сил України.

“На території нашої держави для координації дій зі співробітниками російської спецслужби агент використовував захищені канали зв’язку. Контррозвідники спецслужби попередили проведення розвідувальної діяльності спецслужб РФ у лавах ЗСУ, стосовно іноземця вжито запобіжні заходи”, — додається у повідомленні. Тепер чоловіку, якого звинувачують у шпигунстві, загрожує строк ув`язнення до 15 років.

Дзеркало тижня