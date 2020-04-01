У Черкасах “фронтові” волонтери згуртувалися, щоб шити захисні костюми для лікарів

Свого часу ці волонтери з Черкас згрупувалися у так званий “батальйон павучків” – розпочинали допомогу фронту з плетіння маскувальних сіток. Потім були збори продуктів, ліків, спорядження для бійців ЗСУ… Словом, усе, що потрібно було українським військовим. Перед лицем нового ворога – коронавірусу – вони знову згрупувалися і шиють захисні костюми для черкаських лікарів.

Про ініціативу пише на своїй сторінці у Facebookе волонтерка Ірина Апілат:

“Ну що, в 2014 підняли армію, в 2020 маємо підняти медицину? Виклик, гадаю, нам по зубам!

На сьогодні – замовили тканину, на жаль залишки невеликі, всього 360 метрів замість 3500 необхідних, але і це маємо терміново сплатити. Час сплати – завтра 12:00 і це не першоквітневий жарт, інакше бронь знімуть((

Ціна питання – 20 000 грн. + доставка.

Сьогодні ми захистимо мед працівників, завтра вони врятують наше життя!

5168742236788117 Апілат Ірина

Можливо хтось допоможе знайти необхідну тканину?

Потрібен 100% котон, щільність 160″.