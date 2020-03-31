З 1 квітня в онлайн стартує шоу-проект Ігоря Кондратюка “Караоке на дивані”

Про це популярний телеведучий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Учасник гри записує відео довжиною в хвилину і висилає його в директ на сторінку karaoke_na_dyvani в Instagram. Отримані ролики будуть опубліковані в профілі проекту, за які зможуть голосувати користувачі соцмережі.

Переможці отримають призи, які будуть вручати після закінчення карантину на місці зйомок передачі “Караоке на майдані”.

“Головним і єдиним суддею справедливого протікання гри є Ігор Васильович Кондратюк”, – наголошується в пості.

***Тим часом, Каменських виставила пісню про карантин в Instagram…