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З 1 квітня в онлайн стартує шоу-проект Ігоря Кондратюка “Караоке на дивані”

Дата: 31.03.2020
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Через запроваджений в Україні карантин Ігор Кондратюк вирішив створити новий проект, в якому кожен бажаючий зможе продемонструвати свій вокальний талант, але тільки онлайн. Гра під назвою “Караоке на дивані” стартує вже 1 квітня.

Про це популярний телеведучий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Учасник гри записує відео довжиною в хвилину і висилає його в директ на сторінку karaoke_na_dyvani в Instagram. Отримані ролики будуть опубліковані в профілі проекту, за які зможуть голосувати користувачі соцмережі.

Переможці отримають призи, які будуть вручати після закінчення карантину на місці зйомок передачі “Караоке на майдані”.

“Головним і єдиним суддею справедливого протікання гри є Ігор Васильович Кондратюк”, – наголошується в пості.

 

***Тим часом, Каменських виставила пісню про карантин в Instagram

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