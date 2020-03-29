Прибився під синьо-жовтий прапор: в Антарктиді до української експедиції завітав у гості тюлень-крабоїд

В Антарктиді до 24-ї української експедиції на станцію “Академік Вернадський” у гості завітав тюлень-крабоїд, який вважається недовірливим до людей.

“Зазвичай тюлені-крабоїди тримаються поодаль від станції. Але вчора один найхоробріший виліз із води та заліз на дерев’яний настил з боку центрального входу станції”, – написали полярники.

Науковці зазначили, що до них завітав дорослий тюлень вагою більше 200 кілограмів. Це доволі незвична ситуація для станції і полярники вирішили, що він зайшов перевірити, чи всі здорові і ситі, а також підняти настрій команди.

Раніше учасники 24-ї Української антарктичної експедиції записали відеозвернення зі станції “Академік Вернадський”, в якому побажали здоров’я Україні та всьому світу. Водночас закликали українці залишатися в самоізоляції у своїх домівках і «відчути себе трохи полярниками». Очолює українську експедицію полярників науковець Євген Дикий, який свого часу воював у АТО як доброволець батальйону “Айдар”.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що у березні вирушила на станцію “Академік Вернадський” для ротації, не змогла дістатися Антарктиди й після того, як у Стамбулі отримала повідомлення про закриття аеропортів Чилі, змушена була повернутися до Києва. 24-а експедиція продовжує стійко нести вахту…