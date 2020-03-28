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Залишайся вдома і… подорожуй козацькою Україною: Запорозьку Січ, козацьку зброю і “чайку” можна побачити під час віртуальної онлайн-прогулянки

Дата: 28.03.2020
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 Одним із способів подолати нудьгу під час карантину залишаються подорожі, хоч і віртуальні.

Туристично-інформаційний центр Запоріжжя запрошує охочих дистанційно відвідати найцікавіші місцеві атракції, передає Укрінформ.

 “Залишаючись вдома, проведіть час із користю. Прогулятися відомими місцями нашого міста онлайн дуже легко”, – зазначають в ТІЦі.

Перейшовши за посиланням, можна здійснити віртуальну мандрівку  до Запорозької Січі, замку Вальмана, Запорізького обласного краєзнавчого музею, Кам’яної могили, садиби Попова, Музею техніки “Фаетон”, Музею зброї, Музею “Чайка” в один клік.

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