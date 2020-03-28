Залишайся вдома і… подорожуй козацькою Україною: Запорозьку Січ, козацьку зброю і “чайку” можна побачити під час віртуальної онлайн-прогулянки

Туристично-інформаційний центр Запоріжжя запрошує охочих дистанційно відвідати найцікавіші місцеві атракції, передає Укрінформ.

“Залишаючись вдома, проведіть час із користю. Прогулятися відомими місцями нашого міста онлайн дуже легко”, – зазначають в ТІЦі.

Перейшовши за посиланням, можна здійснити віртуальну мандрівку до Запорозької Січі, замку Вальмана, Запорізького обласного краєзнавчого музею, Кам’яної могили, садиби Попова, Музею техніки “Фаетон”, Музею зброї, Музею “Чайка” в один клік.