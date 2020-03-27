В Одесі відбулася ротація винищувачів Су-27

Пройшла ротація винищувачів Су-27 Повітряних сил України, які захищають небо Одеси.

В місто прибули літаки Су-27, передає видання «Думська».

Технічний склад привіз військово-транспортний літак Ан-26.

Винищувачі базуються в Одесі з вересня 2015 року. Всі літаки входять до складу 831-ї бригади тактичної авіації, яка базується в Миргороді.

Нагадаємо: днями Росія втратила винищувач Су-27, який злетів з бази Бельбек в окупованому Криму, впав і втонув у Чорному морі – російські ЗМІ повідомили, що пілота шукають…