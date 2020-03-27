Україна повністю закриває кордони

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців в зв’язку з новими вжитими заходами для подолання в країні епідемії коронавірусу COVID-19.

Зокрема він пояснив, що запроваджений Кабінетом міністрів режим надзвичайної ситуації не варто плутати з режимом надзвичайного стану.

«Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів і в той же час не обмежує конституційні права громадян. Цей режим – не про диктатуру, це – про дисципліну», – сказав президент. Текст звернення розміщений на офіційному сайті глави держави.

Він повідомив, що з 27 березня, з п’ятниці Україна закриває свої кордони, а якщо хтось із українців не встиг повернутися з-за кордону – він має звернутися в дипломатичні служби.

«До кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено всі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутись до України. Більшість зробила це самостійно. Інших – а це понад 80 тисяч українців – ми повернули додому літаками, потягами та автобусами.

Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни. Про тих, хто не зможе повернутись у найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном», – заявив Зеленський.

Глава держави повідомив про прибуття впродовж наступної доби кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно входитиме ще 200 тисяч ПЛР-тестів.