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Під Києвом після завершення модернізації проводять випробувальні польоти українського літака “Мрія” – найбільшого і найпотужнішого у світі

Дата: 27.03.2020
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Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» пройшов модернізацію і виконує випробувальні польоти поблизу аеродрому свого базування в Гостомелі під Києвом.

Про це повідомляє компанія «Антонов» у Твіттері.

“Ан-225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва», – йдеться у повідомленні.

Ан-225 з максимальною спорядженою масою 640 тонн є найважчим літаком у світі. Для порівняння: третій за вантажопідйомністю (після Ан-124) американський військово-транспортний літак C-5 Galaxy має максимальну споряджену масу 381 тонна. Літаку «Мрія» належить 240 світових рекордів.

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