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Український культурний фонд став членом Culture Action Europe

Дата: 23.03.2020
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УКФ став членом Culture Action Europe - європейської мережі культурних асоціацій, організацій, художників, активістів, науковців та політиків. САЕ об’єднує всі практики в культурі: від перформативного мистецтва до літератури, образотворчого мистецтва, дизайну та кроссекторальних ініціатив до громадських центрів та активістських груп.

Завдяки членству в Culture Action Europe, УКФ отримає додаткові можливості:

  • прямий доступ до культурної спільноти з понад 150 учасників з 27 країн світу через онлайн-платформу;
  • доступ до інформації про культурну політику та дослідження не лише на національному та регіональному рівні, а й на рівні ЄС;
  • розширення контактів з керівними особами ЄС;
  • оголошення про свою діяльність на онлайн-платформах CAE;
  • пошук партнерів для створення спільних проектів з CAE в цілому та (або) з іншими членами CAE;
  • участь у спільній науковій діяльності;
  • право голосувати на щорічній Генеральній Асамблеї (AGA) або стати кандидатом у члени Виконавчого комітету CAE та формувати стратегічне керівництво та план роботи мережі.

Український культурний фонд сподівається на плідну співпрацю з усіма представниками Європейської спільноти САЕ, яка включає широкий спектр проектів, організацій, установ та мереж, що виходять за рамки національних реалій та конкретних культурних практик, і діють на загальноєвропейському рівні.

https://ucf.in.ua

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