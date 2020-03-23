Український культурний фонд став членом Culture Action Europe

УКФ став членом Culture Action Europe - європейської мережі культурних асоціацій, організацій, художників, активістів, науковців та політиків. САЕ об’єднує всі практики в культурі: від перформативного мистецтва до літератури, образотворчого мистецтва, дизайну та кроссекторальних ініціатив до громадських центрів та активістських груп.
Завдяки членству в Culture Action Europe, УКФ отримає додаткові можливості:
- прямий доступ до культурної спільноти з понад 150 учасників з 27 країн світу через онлайн-платформу;
- доступ до інформації про культурну політику та дослідження не лише на національному та регіональному рівні, а й на рівні ЄС;
- розширення контактів з керівними особами ЄС;
- оголошення про свою діяльність на онлайн-платформах CAE;
- пошук партнерів для створення спільних проектів з CAE в цілому та (або) з іншими членами CAE;
- участь у спільній науковій діяльності;
- право голосувати на щорічній Генеральній Асамблеї (AGA) або стати кандидатом у члени Виконавчого комітету CAE та формувати стратегічне керівництво та план роботи мережі.
Український культурний фонд сподівається на плідну співпрацю з усіма представниками Європейської спільноти САЕ, яка включає широкий спектр проектів, організацій, установ та мереж, що виходять за рамки національних реалій та конкретних культурних практик, і діють на загальноєвропейському рівні.