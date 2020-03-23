Український культурний фонд став членом Culture Action Europe

Завдяки членству в Culture Action Europe, УКФ отримає додаткові можливості:

прямий доступ до культурної спільноти з понад 150 учасників з 27 країн світу через онлайн-платформу;

доступ до інформації про культурну політику та дослідження не лише на національному та регіональному рівні, а й на рівні ЄС;

розширення контактів з керівними особами ЄС;

оголошення про свою діяльність на онлайн-платформах CAE;

пошук партнерів для створення спільних проектів з CAE в цілому та (або) з іншими членами CAE;

участь у спільній науковій діяльності;

право голосувати на щорічній Генеральній Асамблеї (AGA) або стати кандидатом у члени Виконавчого комітету CAE та формувати стратегічне керівництво та план роботи мережі.

Український культурний фонд сподівається на плідну співпрацю з усіма представниками Європейської спільноти САЕ, яка включає широкий спектр проектів, організацій, установ та мереж, що виходять за рамки національних реалій та конкретних культурних практик, і діють на загальноєвропейському рівні.

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