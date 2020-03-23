На озброєння ЗСУ прийнято командно-штабну бронемашину К-1450

На озброєння Збройних Сил України прийнято командно-штабну машину К-1450 на базі БТР-70 виробництва ТОВ «Телекарт-Прилад».

Прийнята на озброєння ЗС України наказом Міноборони №91 від 12 березня 2020 року, повідомляє Defense Express.

Командно штабна машина К-1450 на базі БТР-70ДІ-02 призначена для заміни застарілих КШМ БТР-70КШ, для управління військами та організації зв’язку.

Машина оснащена засобами зв’язку та автоматизації, персональними комп’ютерами, що забезпечують командиру можливість управляти підпорядкованими підрозділами, здійснювати набір, відображення, реєстрацію, обробку, введення, виведення текстової та відеоінформації, зберігання і ведення баз даних.

Визначення місця розташування машини на місцевості та автоматичне відображення координат на електронній карті.

Командно-штабна машина К-1450 забезпечує:

організацію радіомереж передачі даних і голосових повідомлень в КХ і УКХ мережах по протоколу ІР;

внутрішній службовий зв’язок з використанням комплекту АВЗК;

радіотелефонний зв’язок між кореспондентами радіомереж і абонентами телефонної мережі пункту управління при розміщенні КШМ на ПК;

передачу даних в локальної обчислювальної мережі КШМ;

доступ до телефонної і локальної обчислювальної мережі пункту управління;

розгортання виносних робочих місць;

використання електронних карт місцевості;

нанесення на електронні карти оперативно-тактичної обстановки з можливістю її передачі по каналах зв’язку (опціонально, за допомогою додаткового ПЗ);

автоматичне визначення координат свого місця розташування, обробка та відображення даних навігації, відстеження на карті положення рухливих об’єктів;

формування, зберігання, пошук і обробку бойових документів;

передачу і прийом інформації з використанням апаратури конфіденційного зв’язку.

Повідомляється, що раніше були прийняті на озброєння КШМ К-1450-03 на базі БМП-1КШ1, К-1450-01 на базі БТР-3 та К-1450-02 на базі БТР-4.

Розробкою даних машин займається ТОВ «Телекарт-Прилад».