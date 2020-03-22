Зірки – проти вірусу: відомі співаки записали відозву до українців

Українські зірки разом з Міністерством охорони здоров’я поширили важливе звернення з приводу карантину.

Потап, Настя Каменських, Оля Полякова, TAYANNA, MONATIK, Олег Винник, DZIDZIO та інші представники нашого шоубізу розповіли про важливі нюанси, про які повинен знати кожен українець. Зокрема, зірки закликають громадян до самоізоляції, а при перших симптомах захворювання звернутися до сімейного лікаря.

“Одна людина хворіє від вірусу – а десять від страху”, – каже Потап.

“Давай закінчуй з цим!”, – акцентує увагу на необхідності відкинути паніку Полякова.

“Ми ще з вами зустрінемося на березі океану, але трохи згодом”, – підтримав українців Винник.

“Карантин – це ще одна нагода присвятити час собі та своїй родині”, – наголошує TAYANNA.

“Під час карантину уникай натовпу і звичайно, я вірю в те, що все буде добре”, – нагадала Каменських.

“І мийте частіше руки, з милом – і жоден коронавірус нам не страшний!”, – закликав DZIDZIO.

”При перших симптомах хвороби – ізолюйся та звернися до сімейного лікаря”, – попрохав MONATIK.