На “Євробаченні”, яке перенесли на рік, Україну представлятиме гурт “Go_A”

Євробачення 2020 перенесли на наступний рік через коронавірус. Гурт Go_A, який повинен був представляти Україну на конкурсі в Нідерландах з 12 по 16 травня, зробив офіційну заяву з цього приводу.

“Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021″, – йдеться на сторінці гурту у Facebook.

За словами учасників колективу, телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ у наступному році додатковий національний відбір не проводитимуть.

“Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується – обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. Любимо вас! Ваші Go_A”, – написали музиканти.

Додамо, що за інформацією Styler, у 2021-му конкурс Євробачення пройде у Роттердамі, де мав відбутися і цього року.

Зауважимо також, що до конкурсу Go_A повинні будуть підготувати нову пісню замість цьогорічного “Солов’я”. Швидше за все, нова конкурсна робота гурту теж буде українською мовою.