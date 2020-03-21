На Донбасі тимчасово зупинено пропуск через лінію розмежування у зоні ООС

«З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів» — повідомляє пресцентр ООС.

«Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.

У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

Просимо врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок.» — йдеться у повідомленні.