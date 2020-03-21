“Кентаври” ВМСУ вперше відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню

У ході ходових швартових випробувань десантно-штурмових катерів ВМС, «Кентаври» вперше відстрілялись некерованими ракетами.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Випробування вогневих можливостей катерів відбувались цього тижня на одному з морських полігонів ВМС ЗС України.

На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрільбу авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8.

Для використання в морі установки були модифіковані, щоб дати змогу оператору утримувати ціль при хвилюванні моря.

При хвилюванні моря у 2-3 бали, ракети уразили берегову ціль на відстані в декілька кілометрів.

Броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожний, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній та ближній залпи, швидко наблизитись до берега та висадити штурмову групу кількістю до 36 чоловік.

Розробники катера та джерела у національних ВМС кажуть, що перші два катери типу «Кентавр» стануть до лав військового флоту вже найближчим часом. Третій такий катер поки перебуває на стадії будівництва.