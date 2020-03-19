Хороша новина: фільм уманського казкаря “Пекельна хоругва” став доступним для Інтернет-перегляду

Карантин – саме той час, коли можна спокійно подивитися чудовий український фільм “Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке” за сценарієм відомого казкаря з Умані Сашка Лірника. Віднині фільм доступний для перегляду у високій якості в Інтернет-мережі, повідомляє «Козацький край».

Показ фільму у кінотеатрах стартував 1 січня 2020 року. Навіть після завершення офіційного кіносезону фільм продовжував з тріумфом демонструватися за кордоном та у кінотеатрах по всій Україні, зокрема у військових підрозділах на Донбасі, і став одним з найкасовіших кіно цього року.

Відтепер українці можуть переглянути фільм у високій якості і в Інтернет-мережі – на сайті Sveet.tv.

Сам Сашко Лірник, пропагуючи перегляд фільму в Інтернеті, звернувся до шанувальників української культури зі своєї сторінки у Facebook: «Хто там шукав подивитися “Пекельну Хоругву”? Якраз на карантині для всієї родини. Ростіть українцями ! Ось посилання”

Довідка

Фільм-казку знято на основі книги українського казкаря і сценариста Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід». У сюжеті фантазійно поєднані ангели і чорти, рай і пекло, домовики і ворожки, а також підземелля, показуючи глядачеві розмаїту нечисть з давніх українських сказань та легенд. У цьому світі все балансує між світлом і темрявою. У цій казці герої потрапляють у часи Запорізької Січі — вольності українських козаків, які відчайдушно і сміливо захищали рідну Україну-Гетьманщину та не боялися ні чортів, ні смерті, були сміливими і мужніми.

Паралельно у фільмі розкривається тема цінностей на прикладі української родини, де головні герої козак Михтод та його дружина Одарка, виховували сина — молодого козака Семена (Григорій Бакланов). Як батьківська підтримка і віра та материнська любов дають людині силу і наснагу для вирішення життєвих негараздів. За сюжетом, головний персонаж — козак Семен потрапив у пастку до рук чорта, котрий хотів його обдурити і вбити. Втім, він не втратив надії і віри в те, що вибереться з лап нечистої сили.