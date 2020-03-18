Вперше в історії чемпіоном Європи зі снукеру став українець

Українець Юліан Бойко став переможцем Чемпіонату Європи зі снукеру (6-red), який пройшов у португальському місті Альбуфейра. Про це повідомляє sport.ua.

У фіналі 14-річний киянин переміг відомого гравця, колишнього №8 світового рейтингу – 53-річного Даррена Моргана з Уельсу (5:3).

Уперше в історії українець не тільки вийшов у фінал Чемпіонату Європи, а й виграв його.

Нагадаємо, нещодавно українська тенісистка Еліна Світоліна у Мексиці взяла першість у турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA). У фіналі змагань посіяна під першим номером Світоліна за 3 години перемогла чешку Марію Боузкову – 7:5, 4:6, 6:4.

Це 14-й титул українки за кар’єру і перший після її перемоги на Підсумковому чемпіонаті в сезоні-2018.