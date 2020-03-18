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Десантно-штурмові війська розпочали бойові навчання

Дата: 18.03.2020
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На Дніпропетровщині розпочалися навчання військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

В навчаннях беруть участь і підрозділи армійської авіації, а також підрозділи Національної гвардії України, повідомляє пресцентр Міноборони.

«Навчання такого формату в ДШВ проводяться не вперше, однак вони будуть досить складними. Сплановано багато практичних етапів та ввідних, від надходження яких командирам необхідно буде швидко приймати рішення, діяти по обстановці», – підкреслив генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

З початком проведення командно-штабного навчання, підрозділи окремої повітрянодесантної бригади були приведені у бойову готовність та здійснили марш до визначених районів.

На маршрутах висування, воїни-десантники практично відпрацювали завдання під час нападу диверсійно-розвідувальних груп противника, розташування на місцевості тощо.

Повідомляється, що в ході навчання, штабами підрозділів будуть відпрацьовані питання планування та застосування підрозділів у різних видах загальновійськового бою.

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