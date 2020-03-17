Поблизу Широкиного протитанковою ракетою знищено вантажівку проросійських терористів

Поблизу Широкиного на Донеччині українські військові підбили вантажівку бойовиків “ДНР”, що проводила логістичне забезпечення окупаційних військ.

Про це повідомляє “Український мілітарний портал” з посиланням на місцевого блогера NecroMancer, який у свою чергу поширює допис бойовика Олексія Смирнова із соцмережі “Вконтакте”.

Подія нібито трапилася (чи про неї стало відомо) в неділю, 15 березня, в районі окупованого села Саханка, на схід від Маріуполя.

За даними Смирнова, внаслідок влучання було ліквідовано одного бійця російських окупаційних військ, ще один отримав поранення.

Залишки керованої протитанкової ракети, які були продемонстровані, свідчать про використання ПТРК “Стугна-П” розробки та виробництва КБ “Луч”.

Нагадаємо, протягом попередніх тижнів бойовики на Донбасі кілька разів атакували вантажівки ЗС України ПТУРами (протитанковими керованими ракетами).

Як інформувала “Новинарня“, протягом 15 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення та ще два бойове ураження.