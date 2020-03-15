Завдавши суперниці рекордні 139 ударів, українка перемогла на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії

Українка Марина Мороз перемогла бразилійку Майру Буену Сілву на турнірі UFC Fight Night 170, який минулої ночі відбувся у Бразилії.

Бій тривав усі три відведених раунди. Перемогу наша співвітчизниця здобула одноголосним рішенням суддів. Рахунок на записках рефері – 29:28, 29:28, 29:28. Для Мороз ця перемога стала 10-ю при 3 поразках у пасиві. Сілва зазнала першої поразки в кар’єрі.

Протягом бою українка завдала суперниці 139 ударів. Цей показник є рекордним для жіночої найлегшої ваги в UFC.

До переходу у змішані єдиноборства Мороз займалася боксом і кікбоксингом. В її активі значиться перемога на Кубку світу з кікбоксингу.

Патріоти України