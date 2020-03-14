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Запущено інтернет-сервіс для моніторингу ситуації з коронавірусом в Україні

Дата: 14.03.2020
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На інтерактивній карті щойно запущеного інтернет-сервісу позначають всі офіційно підтверджені випадки коронавірусу, ті, які перевіряються та ті випадки, що після підозри на коронавірус не отримали підтвердження.

На сайті всі лабораторно підтверджені випадки коронавіруса відображаються червоним кольором; підозри на COVID-19  – помаранчевим ; випадки, які не підтвердилися – зеленим.

Ресурс запустив директорат з питань регіональної політики та децентрализації Офісу Президента.

Окрім того, Міністерство охорони здоров’я запустило телеграм-бот, який оперативно відповідає на запитання про коронавірус. До того ж, в Україні працює телеграм-канал “Коронавірус_інфо” 

Козацький край

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