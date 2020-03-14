Ракетний катер ВМС України прогнав кораблі ФСБ Росії, які влаштували провокацію

Ракетний катер Військово-Морських Сил ЗСУ «Прилуки» повернувся до Практичної гавані після виконання низки навчально-бойових завдань у Чорному морі.

Про це повідомляє АрміяInform.

Вихід мав на меті висвітлення надводної обстановки в Чорноморській операційній зоні й відпрацювання елементів оцінювання другого рівня курсового завдання К-2.

В ході п’ятиденного походу екіпажу ракетного катеру вдалось виконати безліч корабельних бойових навчань та тренувань, зокрема екстрене приготування катера до бою й походу, дії розрахунків у проході вузини в умовах складної обстановки.

Cеред ночі, коли катер став на якір, два російські судна влаштували провокації.

Про це повідомляє «Новинарня» з посиланням на телерадіостудію “Бриз” Міністерства оборони України.

Зазначається, що після постановки катера на якір в районі Голіцинських газових родовищ, на горизонті з’явився патрульний сторожовий корабель ФСБ РФ “Безупречный”.

За декілька годин виявили й великий ракетний катер ЧФ РФ “Шуя”. У нічний час вони вдались до провокації, порушуючи при цьому Міжнародні правила попередження зіткнення суден, якими керуються кораблі під час виходів в море.

“Без ходових вогнів патрульний корабель ФСБ РФ “Безупречний” намагався непомітно наблизитися на критичну відстань – близько 1 кабельтового до нашого катеру, при тому, що гранична дозволена відстань для зближення в нічний час складає більше 30 кабельтових”, – розповідають журналісти.

Також за допомогою світлового прожектору росіяни намагалися засліпити екіпаж, що знаходився на ходовому містку, а в повітрі вів розвідку російський безпілотник вертолітного типу.

“Такі дії російських моряків більше нагадували витівки піратів чи радше хуліганів, які світять у вікна в нічний час. Проте, піднятий по бойовій тривозі екіпаж, своїми злагодженими діями змусив російський корабель змінити свої наміри і на повному ходу втікати”, – наголошують військові медійники.

Командир катера високо оцінив злагодженість дій екіпажу.