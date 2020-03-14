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Бійці бригади морської піхоти тренувалися у масовому десантуванні

Дата: 14.03.2020
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У рамках бойової підготовки підрозділи окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського ВМС ЗС України виконали стрибки із вертольота Мі-8 зі штатним  озброєнням та спорядженням.

Почалося все на світанку – на аеродромі під Миколаєвом. Перед Мі-8 вишикувалися морські піхотинці в десантному спорядженні. Виконання планової програми стрибків із парашутом стартувало з інструктажу та постановки завдань.

У кожного морпіха за плечами по два парашута: основний, який важить 11 кг, і запасний ­– вагою 5 кг. Позаду – тижні наполегливих тренувань.

Короткий інструктаж, завантаження – і вертоліт злітає. Висота 800 метрів. Лунає команда інструктора, й піхотинці вишукуються в черзі перед відкритою апарелю. Легкий хлопок по плечу, й піхотинець робить крок у блакитний простір. За хвилину все небо над степом розквітає «кульбабами» білих куполів…

 АрміяInfo

 

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