В Україні створено унікальну систему спостереження і розвідки “Спин”

Призначена для відстежування надводної й повітряної обстановки, автоматичного супроводження цілі за її світловим і тепловим контрастом у пасивному режимі роботи, вимірювання кутових координат і дальності до обраної цілі. Здійснює метеорологічну та балістичну підготовку й управління стрільбою артилерії малого і середнього калібру по повітряних, надводних та берегових цілях. Здатна вести автономний ручний пошук повітряних, надводних і наземних цілей у заданому секторі в режимі спостереження та розвідки.

Вона спеціально створена для розміщення на кораблях та катерах малої водотоннажності (20…100 тонн), що накладає жорсткі вимоги до її експлуатаційних характеристик. Зокрема здатності ефективно керувати стрільбою в умовах бортової (+ 20°) та кільової (+ 10°) хитавиці й заливання сенсорів водою за сильного вітру (до 30 м\с).

Успішно вирішити це завдання вдалося завдяки унікальній системі автоматичного керування, побудованій на безредукторних двигунах (спроєктовані й виготовлені фахівцями ДП «НДІ «Квант»). Система здатна стабілізувати просторове положення сенсорів (ТВ-камери, тепловізора, лазерного далекоміра) в умовах хитавиці з похибкою 1 кутова хвилина. Це дозволяє вести ефективну стрільбу корабельній артилерії навіть в умовах сильної хитавиці.

Система «Спин» уже прийнята на озброєння ЗСУ і довела ефективність в умовах стримування агресора на Чорному та Азовському морях.

АрміяInform