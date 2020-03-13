Той, хто не боїться вірусів: спортсмен розпочав забіг на 747(!) км – на честь 30-річчя підняття синьо-жовтого прапора над ратушею у Львові

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

“Львів’янин Ярослав Козак розпочав незвичний пробіг: за 23 дні він із українським стягом подолає понад 747 кілометрів Львівщиною. Пробіг із прапором присвячено 30-ій річниці підняття українського національного прапора над Львівською міською ратушею 3 квітня 1990 року”, – йдеться у повідомленні.

Крім інформування про історичну подію, захід має на меті популяризацію історії походження і використання українського національного синьо-жовтого прапора, пропаганду здорового способу життя і оздоровчого бігу, а також збір коштів на лікування бійців АТО.

Пробіг Козака розпочався о 10.00 год і закінчиться 3 квітня о 12.00 год на пл. Ринок у Львові. Він пройде дорогами 13 районів Львівської області: Жовківського, Сокальського, Радехівського, Золочівського, Перемишлянського, Жидачівського, Стрийського, Сколівського, Турківського, Старосамбірського, Самбірського, Мостиського, Яворівського. Під час нього заплановані зустрічі з громадськістю, збір коштів на лікування бійців АТО, відвідування визначних історичних місць.