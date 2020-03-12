Визначено дати і програму ювілейних, 25-х Холодноярських вшанувань

Ювілейні, 25-ті вшанування героїв Холодного Яру відбудуться 1 – 3 травня 2020 р. на Черкащині та Кропивниччині.

Запрошуємо вояків, ветеранські, козацькі та громадські організації, волонтерів, митців, рідних борців за волю України і патріотичні партії взяти участь у святі українського духу з нагоди 25-літньої праці Історичного клубу “Холодний Яр”.

1 травня, хутір Буда та с. Медведівка Чигиринського р-ну

13.00. Буда. Покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні. Голова оргкомітету Роман КОВАЛЬ відкриває 25-ті вшанування Героїв Холодного Яру.

13.15. Буда. Презентація скульптурного пленеру “Холодний Яр-2020”. Відкриття скульптур на славу героям Холодного Яру, які створили митці з Києва (Михайло ГОРЛОВИЙ, Руслан НАЙДА, Людмила МИСЬКО, Віталій СВЯТЕЦЬ, Антон КИРИЛЕНКО), Черкас (Дмитро БУР’ЯН) та Львова (Юрій МИСЬКО, Василь ЛЕВ і Наталія ЛЕЙКІНА).

13.00. Буда. Книжковий ярмарок. Персональна виставка художниці Марини СОЧЕНКО “Святі лики вояків 93-ї ОМБр «Холодний Яр»”. Персональна виставка художника Василя ГЕЛЕТКА “Україна войовнича”.

14.00. Буда. Літературна сцена Історичного клубу “Холодний Яр” (відповідальний Василь КОВТУН). Презентація нових книжок Романа КОВАЛЯ, Лариси НІЦОЙ, Євгена БУКЕТА, Василя КОВТУНА. Представлення видавництва Марка МЕЛЬНИКА. Казки Сашка ЛІРНИКА.

16.00. Буда. Подячний молебень Історичному клубові “Холодний Яр” за 25-літню працю в Холодному Яру (о. Василь, храм Св. Петра Калнишевського, ПЦУ).

16.30. Буда. Концерт кобзарів. Визвольна пісня від Коліївщини до українсько-російської війни на Донбасі. Ведучий – Роман КОВАЛЬ. Кобзарі Тарас КОМПАНІЧЕНКО, Тарас СИЛЕНКО, Михайло КОВАЛЬ і Василь ЛЮТИЙ, гурт “ДЕЛЬТОРА” (лідер Євген ЯНКЕВИЧ).

18.30. Буда. Гутірка з Ларисою НІЦОЙ “Для дітей і дорослих”.

18.30. Медведівський краєзнавчий музей. Презентація скульптурного пленеру “Холодний Яр-2020”.

19.00. Медведівський будинок культури. Концерт народного аматорського хору “Прикарпаття” ім. Дениса Січинського (с. Угорники Івано-Франківської міської ради; худ. керівник Галина МАРТИНЕНКО).

21.00. Медведівський будинок культури. Фільм.

21.00. Буда. Сашко ЛІРНИК, “Казки на ніч про нечисту силу та козаків, які все здолають”.

23.00. Буда. Концерт “Опівночі біля дуба Максима Залізняка”.

2 травня, с. Мельники, Мотрин монастир, хутір Буда

10.00. Мельники, цвинтар. Покладання квітів на могилу Василя Чучупака та на братську могилу холодноярців. Слово пошани.

11.00. Мельники-центр. Меморіальний мітинг. Покладання квітів до пам’ятників Героям Холодного Яру, поручнику Юрієві Городянину (Горлісові-Горському) та родині Чучупаків.

12.45. Вшанування могили сотника Івана Компанійця. Пісня кобзаря. Молитва українських націоналістів.

14.00. Холодноярське плато. Покладання квітів до меморіального знака на пам’ять про загиблих героїв 93-ї ОМБр “Холодний Яр”. Молебень за вояками полку гайдамаків Холодного Яру та 93-ї ОМБр “Холодний Яр”, які загинули в боротьбі за волю України.

Освячення зброї.

15.00. – 22.00. Буда, літературно-музична сцена. “На славу Історичного клубу «Холодний Яр» та 93-ї ОМБр «Холодний Яр»”. Роман КОВАЛЬ і Василь КОВТУН. Лідер гурту “Тінь Сонця” Сергій ВАСИЛЮК, Леся ОСТРОВСЬКА, Тарас КОМПАНІЧЕНКО (пісні Української революції 1917 – 1921 рр.), Лариса НІЦОЙ, Тарас СИЛЕНКО, Василь ЛЮТИЙ. Виступи військових і співорганізаторів.

16.15. – 17.00. Майстер-клас школи козацьких бойових мистецтв.

11.00 – 18.00. Буда, ярмарок народних майстрів, книжковий ярмарок.

19.00. Медведівка. Концерт, фільм.

3 травня, Медведівка, Розумівка, Соснівка, Цвітне, Цибулеве

10.00. Медведівка. Музей. Відкриття скульптур пленеру “Холодний Яр-2020”.

11.00. Село Розумівка Олександрівського р-ну Кропивницької обл.

Вшанування братської могили козаків Чорного Ворона.

13.00. Село Соснівка Олександрівського р-ну.

Покладання квітів до пам’ятника повстанцям Соснівки.

13.45. Село Цвітне Олександрівського р-ну.

Вшанування Пилипа Хмари та його козацтва.

15.00. Чорноліска Знам’янського р-ну. Покладання квітів на могилу дружини і сина отамана Миколи Кібця-Бондаренка. Екскурсія до 300-літньої гайдамацької криниці.

16.00. – 16.45. Гайдамацька Січ, с. Цибулеве Знам’янського р-ну. Поминальний обід. Виїзд додому.

17.00. Гутірка з Ларисою НІЦОЙ.

Хто бажає допомогти провести свято вшанування героїв Холодного Яру і стати співорганізаторами доброї справи, просимо надсилати кошти на картку Приватбанку Марини Хаперської 5168 7427 1193 6546. Марина – секретар оргкомітету 25-го вшанування Героїв Холодного Яру, у рамках якого відбувається цей пленер.

Якщо є бажання і можливість допомогти у проведенні скульптурного пленеру “Холодний Яр-2020”, просимо надсилати кошти координаторові пленеру Дмитру Бур’яну на його картку у Приватбанку 4149 4991 0225 2507, Бур’ян Дмитро Олексійович.

Свій внесок уже зробили музиканти та артисти, які погодились виступити безкоштовно – на знак подяки за 25-літню нашу працю в Холодному Яру.

Так само й скульптори з Києва, Черкас і Львова зроблять свої роботи безкоштовно та подарують Національному заповіднику “Чигирин”, Медведівському краєзнавчому музеєві та “Дикому хутору”.

Хвала і подяка добродіям та добродійкам! Закликаємо й інших митців та артистів зробити шляхетні подарунки з нагоди 25-літної праці Історичного клубу “Холодний Яр”.

Роман КОВАЛЬ, голова оргкомітету

Марина ХАПЕРСЬКА, секретар оргкомітету

Незборима нація

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