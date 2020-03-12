Корисний досвід: українські миротворці в Косово тренувалися розчищати шлях для військової колони

Військовослужбовці національного контингенту України продовжують вдосконалювати навички і проводять злагодження з представниками інших держав, які входять до складу колективних міжнародних сил безпеки KFOR (Косово, Республіка Сербія).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Під час спільних навчань інженерний підрозділ українського національного контингенту спільно з військовими Угорщини відпрацювали механізм ефективної взаємодії під час забезпечення безперешкодного руху колон автотранспорту в місцях можливого блокування.

Військовослужбовці інженерної роти мали виявити і знешкодити вибухові пристрої, а також усунути перешкоди на шляху руху колони.

«За легендою навчань особовий склад та техніка колективних міжнародних сил безпеки KFOR висунулись заданим маршрутом», – йдеться у повідомленні. – Миротворці фахово відпрацювали елементи протидії агресивним протестувальникам, що намагалися заблокувати рух колони. Після цього до штучно створеного завалу висунулись українські сапери зі службовим собакою, аби знайти вибухонебезпечні пристрої та у разі їхнього виявлення — знешкодити. Шляхопрокладач на базі тягача БАТ-2 зі складу інженерної техніки українського контингенту ліквідував залишки завалу і колона продовжила рух. Завдання, які стояли перед українськими військовими на навчаннях були виконані на відмінно», — резюмували у міністерстві.