Українська спортсменка-фехтувальниця стала прототипом ляльки Барбі

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проекту Dream Gap.

До 60-річчя компанії у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування.

У компанії кажуть, що прагнуть надихнути цією колекцією якомога більше дівчат:

“Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони в усьому можуть досягнути вершин”.

Кожна з ляльок є прототипом успішних жінок зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.

Крім українки, прототипами були ще 40 моделей, серед них: співачка LIRA, журналістка Іта Баттроз, художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон та інші видатні особистості.

Українська правда. Життя.