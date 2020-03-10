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Українська спортсменка-фехтувальниця стала прототипом ляльки Барбі

Дата: 10.03.2020
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Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проекту Dream Gap.

До 60-річчя компанії  у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування.

У компанії кажуть, що прагнуть надихнути цією колекцією якомога більше дівчат:

“Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони в усьому можуть досягнути вершин”.

Кожна з ляльок є прототипом успішних жінок зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.

Крім українки, прототипами були ще 40 моделей, серед них: співачка LIRA, журналістка Іта Баттроз, художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон та інші видатні особистості.

Українська правда. Життя.

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