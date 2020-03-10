На Донбасі – загострення. Ворог застосовує заборонене Мінськими угодами озброєння, є загиблі й поранені

Неподалік окупованого Донецька по селищу Піски б’є ворожа артилерія та вже підбито вантажний автомобіль Збройних Сил України.

Про це на своєму телеграм-каналі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

“В селищі Піски потужний обстріл. Артилерія та стрілецька зброя. О 09:44 підбито ГАЗ-66 наших піхотинців. Один важкопоранений боєць помер під час евакуації.”, – йдеться у повідомленні

Згодом інформацію про це підтвердив головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов:

“Бій у Пісках та під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120-122 мм мінометів та гаубиць під Донецьком. В 9:44 підбита вантажівка ГАЗ-66 ЗСУ”, – написав Юрій Бутусов

За інформацією оприлюдненою Юрієм Бутусовим, позицію тут тримає один з розвідувальних батальйонів Збройних Сил України.

Нагадаємо: протягом минулого тижня окупанти здійснили ще два підлі обстріли вантажівок ЗСУ: спочатку обстріляли вантажний автомобіль, що підвозив бійцям продукти, а 8 березня – автомобіль медичної допомоги – при цьому вибухівку на нього було скинуто з дрона, не зважаючи на чітко промальовані на авто емблеми Червоного Хреста…

Про це повідомив Український мілітарний портал.

P.S. Пізніше стали відомі додаткові обставини загострення 10 березня – виявилося, що наслідки набагато серйозніші. Згідно повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook, російські окупанти дійсно обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі. Загинули двоє бійців, ще семеро поранені і ще двоє отримали бойові травми.

Напад стався поблизу населеного пункту Піски. Один український захисник загинув на місці, згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень.

Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще двох захисників госпіталізовано з бойовим травмуванням (один з них травмований під час ворожого обстрілу позицій ОС).

Усі поранені перебувають у військово-медичних закладах.

За даними пресслужби, упродовж понеділка збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.