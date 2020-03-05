Контррозвідка затримала керівника російської агентурної мережі

Контррозвідники Служби безпеки України затримали під час перетину державного кордону керівника агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ — українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України. Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисник планував виїзд до Росії для звіту перед кураторами про виконання розвідувальних завдань.

«Контррозвідники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець був завербований кадровим співробітником ГУ ГШ ЗС РФ під час виїзду на тимчасово окуповані території Луганщини», — повідомляють контррозвідники. Зазначено, що затриманий виконував завдання зі збору і передачі розвідувальної інформації про військові об’єкти Збройних Сил України, дислоковані на Волині.

Пізніше куратор наказав зраднику залучити до антиукраїнської розвідки ще трьох проросійськи налаштованих мешканців регіону. «Вони мали можливість збирати актуальні відомості щодо обороноздатності та бойової готовності військових об’єктів, місць дислокації військової техніки, їх кількісних та якісних характеристик, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння», — повідомляє пресслужба СБУ. Також спільники передавали інформацію стосовно учасників АТО/ООС на Сході України.

Відповідно до інструкцій російської спецслужби, агентурна мережа була вибудувана за чіткою iєpapxiєю, а її учасники дотримувались підвищених заходів конспірації.

«Наразі слідчі СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області проводять невідкладні слідчі дії (обшуки) за місцями проживання членів агентурної мережі», — йдеться в повідомленні української спецслужби.