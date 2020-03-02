Українця визнали найкращим у світі серед боксерів – незалежно від вагової категорії

Портал ESPN опублікував рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). Першу сходинку рейтингу посів чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО).

Ще один український боксер Олександр Усик посів 6-те місце рейтингу, при цьому зумів обійти нового чемпіона WBC в хевівейті Тайсона Ф’юрі (30-0-1, 21 КО). Досягнення Василя Ломаченка На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.

На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.

Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди “Українські отамани”, що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.

У другому бою професійної кар’єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд,завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо -Ломаченко програв у своєму другому профі-поєдинку (Мексика). Суперник вів “брудний” бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.

24tv.ua