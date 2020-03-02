Пентагон погодив виробництво для України 150 протитанкових ракетних комплексів Javelin

Міністерство оборони США погодило виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших країн – партнерів.

Про це йдеться на сайті Пентагона, пише “Укрінформ“.

“Компанія Raytheon / Lockheed Martin Javelin, місто Тусон, Арізона отримала 18431 215 доларів відповідно до контракту W31P4Q-19-C-0059″, – йдеться у повідомленні.

Компанія Raytheon – Lockheed Martin візьметься за виробництво ракетних комплексів Javelin також для Австралії, Грузії, Індонезії, Йорданії, Ірландії, Катару, Литви, Нової Зеландії, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману, Туреччини, Франції, Чехії та Естонії.

Комплекси вироблятимуть у місті Тусон (штат Арізона). З цією метою з американського бюджету виділено $18,4 млн.

Очікувана дата завершення виробництва – 25 червня 2020 року.

Нагадаємо, у жовтні минулого року США завершили опрацювання запиту України й офіційно схвалили можливість продажу 150 Javelin та обладнання.